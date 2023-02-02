В Украине начали бороться с call-центрами, которые незаконно получают данные из банковских карт

"Сейчас по всей стране активизировались мошеннические группы, которые создают call-центры. Они выманивают у людей персональные данные, в частности, номера банковских карточек, на которые якобы перечислят денежную помощь. Речь идет о суммах в 8-9 тысяч гривен. На такое предложение больше всего" ведутся" те, кто находятся на грани выживания - в первую очередь пенсионеры, получающие минимальную пенсию. Также это люди, не имеющие сейчас работу, в первую очередь, крестьяне. Также в "группе риска" - вынужденные переселенцы, включая женщин и детей", - добавляет Будник.

По его мнению, существование подобных схем в военное время можно приравнять к мародерству, за что есть ответственность от 7 до 10 лет. Также такие действия также можно приравнять к грабежу - это 186 статья УКУ с ответственностью от 5 до 10 лет.

"Мы "вычислили" такие call-центры в Киеве и области. Один из них находится в столице по адресу ул. Сагайдачного 25Б, на 2-м этаже. Мы 6 февраля идем к мошенникам, чтобы выяснить, кто они, кто их "крышует". "Кришивальщики" обязательно придут, и мы будем делать гражданское задержание", - добавляет активист.