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В Україні побудують систему блокування російського мовлення на прикордонних територіях

Україна, Четвер 07 березня 2024 16:16
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В Україні побудують систему блокування російського мовлення на прикордонних територіях Фото: в Україні побудують систему блокування російського мовлення на прикордонних територіях (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Держспецзв’язку побудує систему блокування російського теле- та радіомовлення на прикордонних територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Як повідомляється, 5 березня Кабінет міністрів виділив Держспецзв'язку 152 млн гривень з резервного фонду державного бюджету на побудову системи блокування трансляції програм ворожих теле- та радіоканалів на прикордонних територіях.

Система діятиме у дев’яти областях: Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Вінницькій та Одеській.

"Реалізація проєкту дасть можливість витіснити "русский мир" з інформаційного простору України. Вплив російської пропаганди на українське населення буде зменшено, а рівень інформаційної безпеки України - зросте", - зазначили у Держспецзв'язку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що росіяни блокують трансляцію українських медіа на окупованих територіях України. Натомість загарбники масово під'єднують російське супутникове телебачення під назвою "русский мир".

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