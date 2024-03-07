Фото: в Украине построят систему блокировки российского вещания на приграничных территориях (Getty Images)

Госспецсвязи построит систему блокирования российского теле- и радиовещания на приграничных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Как сообщается, 5 марта Кабинет министров выделил Госспецсвязи 152 млн гривен из резервного фонда государственного бюджета на построение системы блокирования трансляции программ вражеских теле- и радиоканалов на приграничных территориях. Система будет действовать в девяти областях: Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Винницкой и Одесской. "Реализация проекта позволит вытеснить "русский мир" из информационного пространства Украины. Влияние российской пропаганды на украинское население будет уменьшено, а уровень информационной безопасности Украины - возрастет", - отметили в Госспецсвязи.