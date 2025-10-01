В Україні побільшало "міст-героїв": кому присвоїли статус

"Сьогодні, у День захисників, на Покрову, ми в Україні відзначаємо кожного, хто долучився до захисту нашої держави, хто свої зусилля докладає, щоб усій країні вдалося. І правильно саме сьогодні відзначити так само й наші громади в Україні, ті наші міста, які дуже часто беруть на себе найбільше в захисті, у стійкості", - наголосив Зеленський.

За його словами, сьогодні, у цей День захисників і захисниць, на Покрову, він відзначив нові міста як міста-герої.

"Я підписав указ. Міста, завдяки яким врятовані тисячі життів наших людей. Міста, які на захисті всієї нашої держави - у повному сенсі цих слів", - наголосив він.

Хто потрапив в список:

Дніпровська область: Павлоград, Нікополь, Марганець,

Павлоград, Нікополь, Марганець, Донецька область: Дружківка, Краматорськ, Костянтинівка, Покровськ, Слов’янськ,

Дружківка, Краматорськ, Костянтинівка, Покровськ, Слов’янськ, Запорізька область: Гуляйполе, Оріхів,

Гуляйполе, Оріхів, Миколаївська область: Вознесенськ, Баштанка,

Вознесенськ, Баштанка, Сумська область: Суми, Тростянець,

Суми, Тростянець, Харківська область: Куп’янськ,

Куп’янськ, Хмельницька область: Старокостянтинів.

"Я пишаюся вами! Честь - представляти такий народ, такі міста, громади, таких хоробрих людей. Слава Україні!", - додав президент.