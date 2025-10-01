В Україні побільшало "міст-героїв": кому присвоїли статус

Сьогодні, у День захисників і захисниць президент Володимир Зеленський присвоїв низці українських міст статус "міста-героя". Серед них Павлоград, Нікополь, Краматорськ, Слов’янськ та інші громади, які найбільше долучилися до захисту держави та врятували тисячі життів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента.
"Сьогодні, у День захисників, на Покрову, ми в Україні відзначаємо кожного, хто долучився до захисту нашої держави, хто свої зусилля докладає, щоб усій країні вдалося. І правильно саме сьогодні відзначити так само й наші громади в Україні, ті наші міста, які дуже часто беруть на себе найбільше в захисті, у стійкості", - наголосив Зеленський.
За його словами, сьогодні, у цей День захисників і захисниць, на Покрову, він відзначив нові міста як міста-герої.
"Я підписав указ. Міста, завдяки яким врятовані тисячі життів наших людей. Міста, які на захисті всієї нашої держави - у повному сенсі цих слів", - наголосив він.
"Я пишаюся вами! Честь - представляти такий народ, такі міста, громади, таких хоробрих людей. Слава Україні!", - додав президент.
Зауважимо, що сьогодні 1 жовтня Православна Церква України (ПЦУ) святкує Покрову Пресвятої Богородиці.
Це свято - одне з найшанованіших, з глибокими духовними та культурними коренями. Воно символізує захист, віру та єдність. Як формувалися традиції Покрови, і що варто зробити, щоб сповна відчути її значення.
Крім цього сьогодні відзначається державне свято України - День захисників і захисниць України.
Це дата, що поєднує вшанування сучасних воїнів із глибокими історичними та духовними коренями.