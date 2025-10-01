UA

Суспільство

В Україні побільшало "міст-героїв": кому присвоїли статус

Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, у День захисників і захисниць президент Володимир Зеленський присвоїв низці українських міст статус "міста-героя". Серед них Павлоград, Нікополь, Краматорськ, Слов’янськ та інші громади, які найбільше долучилися до захисту держави та врятували тисячі життів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента.

"Сьогодні, у День захисників, на Покрову, ми в Україні відзначаємо кожного, хто долучився до захисту нашої держави, хто свої зусилля докладає, щоб усій країні вдалося. І правильно саме сьогодні відзначити так само й наші громади в Україні, ті наші міста, які дуже часто беруть на себе найбільше в захисті, у стійкості", - наголосив Зеленський.

 

За його словами, сьогодні, у цей День захисників і захисниць, на Покрову, він відзначив нові міста як міста-герої.

"Я підписав указ. Міста, завдяки яким врятовані тисячі життів наших людей. Міста, які на захисті всієї нашої держави - у повному сенсі цих слів", - наголосив він.

Хто потрапив в список: 

  • Дніпровська область: Павлоград, Нікополь, Марганець,
  • Донецька область: Дружківка, Краматорськ, Костянтинівка, Покровськ, Слов’янськ,
  • Запорізька область: Гуляйполе, Оріхів,
  • Миколаївська область: Вознесенськ, Баштанка,
  • Сумська область: Суми, Тростянець,
  • Харківська область: Куп’янськ,
  • Хмельницька область: Старокостянтинів.

 "Я пишаюся вами! Честь - представляти такий народ, такі міста, громади, таких хоробрих людей. Слава Україні!", - додав президент.

Свята, що відзначають 1 жовтня

Зауважимо, що сьогодні 1 жовтня Православна Церква України (ПЦУ) святкує Покрову Пресвятої Богородиці.

Це свято - одне з найшанованіших, з глибокими духовними та культурними коренями. Воно символізує захист, віру та єдність. Як формувалися традиції Покрови, і що варто зробити, щоб сповна відчути її значення.

Крім цього сьогодні відзначається державне свято України - День захисників і захисниць України.

Це дата, що поєднує вшанування сучасних воїнів із глибокими історичними та духовними коренями.

