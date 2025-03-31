В Україні по-новому оплачуватимуть лікарняні: коли і що зміниться

З 4 квітня 2025 року в Україні набувають чинності зміни до законодавства щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування. Відповідний Закон № 4158-ІХ передбачає розширення прав застрахованих осіб на отримання виплат по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах.

Зокрема, допомогу можна буде отримувати не лише за основним місцем роботи, а й за сумісництвом. Закон не обмежує кількість місць роботи, де працівник може претендувати на страхові виплати.

Також змінюються правила виплат у разі втрати працездатності через нещасний випадок. Якщо працівник має кілька місць роботи, страхувальник (роботодавець) за іншим місцем роботи, ніж те, де стався нещасний випадок, оплачує перші п’ять днів лікарняного за власні кошти. Сума компенсації становить 100% середнього заробітку незалежно від страхового стажу.

Починаючи з шостого дня непрацездатності, виплати покриватиме Пенсійний фонд України.

Ці нововведення стосуються всіх застрахованих осіб, у тому числі підприємців та осіб, які поєднують трудовий договір із підприємницькою діяльністю.