В Україні взялись за розвиток системи конфіденційного зв'язку: що може змінитися

Нещодавно Верховна Рада розглянула проект закону №10273 щодо функціонування Національної системи конфіденційного зв'язку та Національної електронної комунікаційної мережі й схвалила його у першому читанні.

РБК-Україна розповідає, що відомо про цей законопроект і що може змінитися для українців після його остаточного схвалення та набуття чинності.

Основне про проект закону

Проект закону №10273 про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Національної системи конфіденційного зв'язку та Національної електронної комунікаційної мережі було зареєстровано у Верховній Раді 20 листопада 2023 року.

Ініціатором законопроекту виступив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань цифрової трансформації під керівництвом Михайла Крячка.

Проект закону №10273 (скріншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

5 червня 2024 року Верховна Рада розглянула цей законопроект у першому читанні та схвалила його за основу 263 голосами.

Що пропонує законопроект

Національна система конфіденційного зв'язку - сукупність спеціальних електронних комунікаційних мереж подвійного призначення, які за допомогою криптографічних та/або технічних засобів:

забезпечують обмін інформацією з обмеженим доступом (крім інформації, що становить державну таємницю в інтересах органів державної влади та органів місцевого самоврядування)

створюють належні умови для їх взаємодії в мирний час та у разі введення надзвичайного і воєнного стану

Згідно з пояснювальною запискою, проект закону №10273 було розроблено з метою створення правових основ функціонування (в умовах використання новітніх технологій):

Національної системи конфіденційного зв'язку (НСКЗ)

Національної електронної комунікаційної мережі (НЕКМ)

Він має також "узгодити" їхнє функціонування із законом "Про електронні комунікації".

Документ пропонує, зокрема внести зміни до законів "Про Національну систему конфіденційного зв'язку" та "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України".

Крім того, законопроектом визначається новий склад НСКЗ та вводяться такі терміни:

"спеціальна електронна комунікаційна мережа" та "спеціальна інформаційно-комунікаційна система" - для розмежування значення термінів "система" і "мережа", чіткого розмежування їх відмінності, призначення та складу

"оператор Національної системи конфіденційного зв'язку" - для визначення критеріїв юридичної особи, яка має право надавати послуги НСКЗ

"Централізована система міжвідомчого взаємообміну", "захищений шлюз з'єднання", "система оперативного керування засобами захисту інформації" - для нормативного врегулювання змін в організаційно-технічній структурі НСКЗ, які відбуваються на тлі впровадження новітніх технологій, та врегулювання питання організації міжвідомчого обміну інформації з обмеженим доступом (крім інформації, що становить державну таємницю)

"послуги конфіденційного зв'язку" - для визначення виду послуг, які надають оператори НСКЗ

"користувачі Національної системи конфіденційного зв'язку" - для визначення переліку суб'єктів, яким надаються послуги НСКЗ

При цьому терміни, що не застосовуються у сфері функціонування НСКЗ, із закону пропонують виключити.

Насамкінець, у законі "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" замість терміну "Національна телекомунікаційна мережа" пропонується ввести термін "Національна електронна комунікаційна мережа" та його визначення відповідно до ЗУ "Про електронні комунікації".

На думку експертів, реалізація законопроекту №10273 не матиме впливу на: