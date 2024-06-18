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В Украине взялись за развитие системы конфиденциальной связи: что может измениться

Вторник 18 июня 2024 14:15
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В Украине взялись за развитие системы конфиденциальной связи: что может измениться Парламентарии взялись за правовые основы функционирования НСКЗ (иллюстрация: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Недавно Верховная Рада рассмотрела проект закона №10273 о функционировании Национальной системы конфиденциальной связи и Национальной электронной коммуникационной сети и приняла его в первом чтении.

РБК-Украина рассказывает, что известно об этом законопроекте и что может измениться для украинцев после его окончательного принятия и вступления в силу.

Основное о проекте закона

Проект закона №10273 о внесении изменений в некоторые законы Украины о функционировании Национальной системы конфиденциальной связи и Национальной электронной коммуникационной сети был зарегистрирован в Верховной Раде 20 ноября 2023 года.

Инициатором законопроекта выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам цифровой трансформации под руководством Михаила Крячко.

В Украине взялись за развитие системы конфиденциальной связи: что может измениться

Проект закона №10273 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

5 июня 2024 года Верховная Рада рассмотрела этот законопроект в первом чтении и приняла его за основу 263 голосами.

Что предлагает законопроект

Национальная система конфиденциальной связи - совокупность специальных электронных коммуникационных сетей двойного назначения, которые с помощью криптографических и/или технических средств:

  • обеспечивают обмен информацией с ограниченным доступом (кроме информации, составляющей государственную тайну в интересах органов государственной власти и органов местного самоуправления)
  • создают надлежащие условия для их взаимодействия в мирное время и в случае введения чрезвычайного и военного положения

Согласно пояснительной записке, проект закона №10273 был разработан с целью создания правовых основ функционирования (в условиях использования новейших технологий):

  • Национальной системы конфиденциальной связи (НСКЗ)
  • Национальной электронной коммуникационной сети (НЭКМ)

Он также должен "согласовать" их функционирование с законом "Об электронных коммуникациях".

Документ предлагает, в частности, внести изменения в законы "О Национальной системе конфиденциальной связи" и "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины".

Кроме того, законопроектом определяется новый состав НСКЗ и вводятся следующие термины:

  • "специальная электронная коммуникационная сеть" и "специальная информационно-коммуникационная система" - для разграничения значения терминов "система" и "сеть", четкого разграничения их отличия, назначения и состава
  • "оператор Национальной системы конфиденциальной связи" - для определения критериев юридического лица, имеющего право оказывать услуги НСКЗ
  • "Централизованная система межведомственного взаимообмена", "защищенный шлюз соединения", "система оперативного управления средствами защиты информации" - для нормативного урегулирования происходящих на фоне внедрения новейших технологий изменений в организационно-технической структуре НСКЗ и урегулирования вопроса организации межведомственного обмена информации с ограниченным доступом (кроме информации, составляющей государственную тайну)
  • "услуги конфиденциальной связи" - для определения вида услуг, предоставляемых операторами НСКЗ
  • "пользователи Национальной системы конфиденциальной связи" - для определения перечня субъектов, которым предоставляются услуги НСКЗ

При этом термины, не применяемые в сфере функционирования НСКЗ, из закона предлагают исключить.

В заключение, в законе "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины" вместо термина "Национальная телекоммуникационная сеть" предлагается ввести термин "Национальная электронная коммуникационная сеть" и его определение в соответствии с ЗУ "Об электронных коммуникациях".

По мнению экспертов, реализация законопроекта №10273 не повлияет на:

  • рыночную среду (обеспечение защиты прав и интересов хозяйствующих субъектов, граждан и государства)
  • развитие регионов (повышение или снижение возможности территориальных общин)
  • рынок труда (уровень занятости населения)
  • общественное здоровье (улучшение или ухудшение состояния здоровья населения или его отдельных групп)
  • экологию и окружающую среду (объем природных ресурсов, уровень загрязнения атмосферного воздуха, воды, земель, в том числе загрязнение образованными отходами)
  • другие общественные отношения

Напомним, ранее мы рассказывали, как оградить свой телефон от нежелательных сообщений.

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При подготовке материала были использованы следующие источники: Верховная Рада Украины, проект закона №10273, закон Украины "О Национальной системе конфиденциальной связи".

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