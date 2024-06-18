В Украине взялись за развитие системы конфиденциальной связи: что может измениться
Недавно Верховная Рада рассмотрела проект закона №10273 о функционировании Национальной системы конфиденциальной связи и Национальной электронной коммуникационной сети и приняла его в первом чтении.
РБК-Украина рассказывает, что известно об этом законопроекте и что может измениться для украинцев после его окончательного принятия и вступления в силу.
Основное о проекте закона
Проект закона №10273 о внесении изменений в некоторые законы Украины о функционировании Национальной системы конфиденциальной связи и Национальной электронной коммуникационной сети был зарегистрирован в Верховной Раде 20 ноября 2023 года.
Инициатором законопроекта выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам цифровой трансформации под руководством Михаила Крячко.
Проект закона №10273 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)
5 июня 2024 года Верховная Рада рассмотрела этот законопроект в первом чтении и приняла его за основу 263 голосами.
Что предлагает законопроект
Национальная система конфиденциальной связи - совокупность специальных электронных коммуникационных сетей двойного назначения, которые с помощью криптографических и/или технических средств:
- обеспечивают обмен информацией с ограниченным доступом (кроме информации, составляющей государственную тайну в интересах органов государственной власти и органов местного самоуправления)
- создают надлежащие условия для их взаимодействия в мирное время и в случае введения чрезвычайного и военного положения
Согласно пояснительной записке, проект закона №10273 был разработан с целью создания правовых основ функционирования (в условиях использования новейших технологий):
- Национальной системы конфиденциальной связи (НСКЗ)
- Национальной электронной коммуникационной сети (НЭКМ)
Он также должен "согласовать" их функционирование с законом "Об электронных коммуникациях".
Документ предлагает, в частности, внести изменения в законы "О Национальной системе конфиденциальной связи" и "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины".
Кроме того, законопроектом определяется новый состав НСКЗ и вводятся следующие термины:
- "специальная электронная коммуникационная сеть" и "специальная информационно-коммуникационная система" - для разграничения значения терминов "система" и "сеть", четкого разграничения их отличия, назначения и состава
- "оператор Национальной системы конфиденциальной связи" - для определения критериев юридического лица, имеющего право оказывать услуги НСКЗ
- "Централизованная система межведомственного взаимообмена", "защищенный шлюз соединения", "система оперативного управления средствами защиты информации" - для нормативного урегулирования происходящих на фоне внедрения новейших технологий изменений в организационно-технической структуре НСКЗ и урегулирования вопроса организации межведомственного обмена информации с ограниченным доступом (кроме информации, составляющей государственную тайну)
- "услуги конфиденциальной связи" - для определения вида услуг, предоставляемых операторами НСКЗ
- "пользователи Национальной системы конфиденциальной связи" - для определения перечня субъектов, которым предоставляются услуги НСКЗ
При этом термины, не применяемые в сфере функционирования НСКЗ, из закона предлагают исключить.
В заключение, в законе "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины" вместо термина "Национальная телекоммуникационная сеть" предлагается ввести термин "Национальная электронная коммуникационная сеть" и его определение в соответствии с ЗУ "Об электронных коммуникациях".
По мнению экспертов, реализация законопроекта №10273 не повлияет на:
- рыночную среду (обеспечение защиты прав и интересов хозяйствующих субъектов, граждан и государства)
- развитие регионов (повышение или снижение возможности территориальных общин)
- рынок труда (уровень занятости населения)
- общественное здоровье (улучшение или ухудшение состояния здоровья населения или его отдельных групп)
- экологию и окружающую среду (объем природных ресурсов, уровень загрязнения атмосферного воздуха, воды, земель, в том числе загрязнение образованными отходами)
- другие общественные отношения
Напомним, ранее мы рассказывали, как оградить свой телефон от нежелательных сообщений.
Читайте также о 5 лучших приложениях для хранения информации в облаке.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Верховная Рада Украины, проект закона №10273, закон Украины "О Национальной системе конфиденциальной связи".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.