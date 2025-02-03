Видимість обмежена: у Карпатах вдарили морози до -15 градусів

На горі Піп Іван о 08:30 спостерігався туман і значно обмежена видимість. Вітер північний, швидкістю 7 м/с, температура повітря знизилася до -15°С.

Фото: Гірські рятувальники Прикарпаття

Також, за даними рятувальників, у районі урочища Заросляк о 08:00 було зафіксовано хмарну погоду, снігопад та південно-східний вітер швидкістю 3-5 м/с. Температура повітря становила -6°С.

Фото: Гірські рятувальники Прикарпаття

Зимові гори вражають своєю красою, проте важливо пам’ятати про безпеку. Рятувальники ДСНС нагадують, що перед мандрівкою варто завантажити мобільний застосунок "Порятунок у горах", який допоможе в разі надзвичайної ситуації. Додаток дозволяє здійснювати голосові дзвінки до рятувальної служби, а також передавати сигнали "SOS" із географічними координатами.

Фото: Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Фахівці закликають туристів утриматися від виходу в гори в умовах снігопадів і туману, адже погіршена видимість, посилення вітру та низькі температури можуть становити серйозну загрозу.