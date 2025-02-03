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Видимість обмежена: у Карпатах вдарили морози до -15 градусів

Україна, Понеділок 03 лютого 2025 11:00
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Видимість обмежена: у Карпатах вдарили морози до -15 градусів Фото: Сильний мороз і туман у Карпатах (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Зранку у понеділок, 3 лютого, на горі Піп Іван у Карпатах туман. Зранку на вершині було морозно та хмарно.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на гірських рятувальників Прикарпаття.

На горі Піп Іван о 08:30 спостерігався туман і значно обмежена видимість. Вітер північний, швидкістю 7 м/с, температура повітря знизилася до -15°С.

Видимість обмежена: у Карпатах вдарили морози до -15 градусів

Фото: Гірські рятувальники Прикарпаття

Також, за даними рятувальників, у районі урочища Заросляк о 08:00 було зафіксовано хмарну погоду, снігопад та південно-східний вітер швидкістю 3-5 м/с. Температура повітря становила -6°С.

Видимість обмежена: у Карпатах вдарили морози до -15 градусівФото: Гірські рятувальники Прикарпаття

Зимові гори вражають своєю красою, проте важливо пам’ятати про безпеку. Рятувальники ДСНС нагадують, що перед мандрівкою варто завантажити мобільний застосунок "Порятунок у горах", який допоможе в разі надзвичайної ситуації. Додаток дозволяє здійснювати голосові дзвінки до рятувальної служби, а також передавати сигнали "SOS" із географічними координатами.

Видимість обмежена: у Карпатах вдарили морози до -15 градусів Фото: Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Фахівці закликають туристів утриматися від виходу в гори в умовах снігопадів і туману, адже погіршена видимість, посилення вітру та низькі температури можуть становити серйозну загрозу.

Нагадаємо, що у понеділок, 6 січня, з однієї з гір в українських Карпатах зійшла снігова лавина.

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