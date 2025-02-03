Видимость ограничена: в Карпатах ударили морозы до -15 градусов

Утром в понедельник, 3 февраля, на горе Поп Иван в Карпатах туман. Утром на вершине было морозно и облачно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на горных спасателей Прикарпатья .

На горе Поп Иван в 08:30 наблюдался туман и значительно ограниченная видимость. Ветер северный, скоростью 7 м/с, температура воздуха снизилась до -15°С.

Фото: Горные спасатели Прикарпатья

Также, по данным спасателей, в районе урочища Заросляк в 08:00 было зафиксировано облачную погоду, снегопад и юго-восточный ветер скоростью 3-5 м/с. Температура воздуха составляла -6°С.

Фото: Горные спасатели Прикарпатья

Зимние горы поражают своей красотой, однако важно помнить о безопасности. Спасатели ГСЧС напоминают, что перед путешествием стоит загрузить мобильное приложение "Спасение в горах", которое поможет в случае чрезвычайной ситуации. Приложение позволяет осуществлять голосовые звонки в спасательную службу, а также передавать сигналы "SOS" с географическими координатами.

Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области

Специалисты призывают туристов воздержаться от выхода в горы в условиях снегопадов и тумана, ведь ухудшенная видимость, усиление ветра и низкие температуры могут представлять серьезную угрозу.