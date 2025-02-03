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Видимость ограничена: в Карпатах ударили морозы до -15 градусов

Украина, Понедельник 03 февраля 2025 11:00
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Видимость ограничена: в Карпатах ударили морозы до -15 градусов Фото: Сильный мороз и туман в Карпатах (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Утром в понедельник, 3 февраля, на горе Поп Иван в Карпатах туман. Утром на вершине было морозно и облачно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на горных спасателей Прикарпатья.

На горе Поп Иван в 08:30 наблюдался туман и значительно ограниченная видимость. Ветер северный, скоростью 7 м/с, температура воздуха снизилась до -15°С.

Видимость ограничена: в Карпатах ударили морозы до -15 градусов

Фото: Горные спасатели Прикарпатья

Также, по данным спасателей, в районе урочища Заросляк в 08:00 было зафиксировано облачную погоду, снегопад и юго-восточный ветер скоростью 3-5 м/с. Температура воздуха составляла -6°С.

Видимость ограничена: в Карпатах ударили морозы до -15 градусовФото: Горные спасатели Прикарпатья

Зимние горы поражают своей красотой, однако важно помнить о безопасности. Спасатели ГСЧС напоминают, что перед путешествием стоит загрузить мобильное приложение "Спасение в горах", которое поможет в случае чрезвычайной ситуации. Приложение позволяет осуществлять голосовые звонки в спасательную службу, а также передавать сигналы "SOS" с географическими координатами.

Видимость ограничена: в Карпатах ударили морозы до -15 градусов Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области

Специалисты призывают туристов воздержаться от выхода в горы в условиях снегопадов и тумана, ведь ухудшенная видимость, усиление ветра и низкие температуры могут представлять серьезную угрозу.

Напомним, что в понедельник, 6 января, с одной из гор в украинских Карпатах сошла снежная лавина.

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