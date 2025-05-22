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В Украине планируют изменить порядок индексации пенсий: кого это касается

Украина, Четверг 22 мая 2025 18:30
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В Украине планируют изменить порядок индексации пенсий: кого это касается Фото: порядок индексации пенсий в Украине изменят (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Правительство Украины хочет пересмотреть механизм проведения перерасчета пенсий, сделав его действенным и предсказуемым для людей, которые сейчас получают пенсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект закона, размещенный для обсуждения на сайте ФПУ.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, для соблюдения требований Меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ правительство должно принять все необходимые меры для улучшения и упрощения пенсионной системы.

В частности, правительство обязалось предложить единый подход к ежегодному повышению всех пенсий, назначенных в пенсионной системе, исключительно через механизм индексации.

Проектом предлагается сделать обязательной индексацию пенсий для бывших государственных служащих и военных.

Согласно проекту, пенсии, назначенные в соответствии с законом "О государственной службе", ежегодно с 1 марта пересчитываются с учетом роста денежных доходов населения в Украине и роста потребительских цен на коэффициент увеличения.

Кроме того, пенсии, назначенные военнослужащим и членам их семей, ежегодно с 1 марта пересчитываются с учетом роста денежных доходов населения.

Индексация пенсий в Украине

Ежегодная индексация пенсий в Украине происходит 1 марта. Она учитывает уровень инфляции, а также рост зарплаты за последние три года. По сути, это единственный механизм повышения пенсий. Других повышений в 2025 году не планируется.

В 2025 году индексация была проведена и для государственных служащих, и для бывших военных, хотя это и необязательно по закону.

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