В Україні планують запровадити нове свято

"Ми маємо надію, що цього року, можливо, навіть у передчутті цього свята, з'явиться указ президента", - сказав Ковальов.

Як пояснив начальник Служби військового капеланства ЗСУ, полковник Олександр Вовкотеча, ідея запровадження такого свята є спільною ініціативою різних релігійних організацій і служб військового капеланства різних родів та видів військ.

"Ми за цей рік пройшли всі погодження з усіма структурами: і Всеукраїнська рада церков, і Міжконфесійна рада військово-патріотичного виховання Міністерства оборони України. Зараз це погодження Кабмін також, здається, пройшло. І це погодження знаходиться в Офісі Президента", - зазначив він.