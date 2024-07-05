В Україні планують заборонити популярні товари: про що йдеться

Європейська ініціатива

Згідно з інформацією Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, на виконання однієї з вимог Директиви 2019/904 - щодо зменшення впливу деякої пластикової продукції на довкілля - країни Європейський Союзу мали вжити всіх заходів, щоб із 3 липня 2024 року пластикові пляшки були представлені на європейських ринках виключно з прикріпленими кришками.

"Таке рішення має гарантувати, що кришка потрапить на переробку разом із пляшкою, а не буде викинута окремо у смітник, або ще гірше - у ґрунти чи воду", - пояснили у Міндовкілля.

У чому проблема

Експертні оцінки свідчать про те, що у всьому світі щорічно переробляється лише 10-15% одноразового пластику.

"При цьому у 2019 році у світі було викинуто 130 млн тонн одноразового пластику. В Австралії на одну людину припало 59 кілограмів таких відходів, у США - 53 кг, в Японії - 37 кг, у Канаді - 34 кг, в Італії - 23 кг", - розповіли у міністерстві.

Виходячи з цього, ЄС ще у 2019 році почав системно вирішувати цю проблему й схвалив Директиву 2019/904 про зменшення впливу деякої пластикової продукції на довкілля.

Що планують змінити в Україні

Зазначається, що, ідучи європейським шляхом, в Україні також планують впроваджувати кращі практики боротьби за чисте довкілля.

"Наразі напрацьовується законопроект, який дозволить імплементувати Директиву 2019/904 та поступово обмежити обіг пластикової продукції одноразового використання на території України", - наголосили у Міндовкілля.

Цим документом планують заборонити виробництво, ввезення, введення в обіг та розповсюдження:

гігієнічних ватних паличок із пластиковою основою

ємностей із пінополістиролу

пластикових ємностей у формі блістерного паковання або лотків (для готових харчових продуктів, які споживаються на місці або беруться на виніс)

мішалок і соломинок для напоїв

паличок, які прикріплюються до повітряних куль

шпажок

одноразових виделок, ножів, ложок, тарілок тощо

"Не йдеться про те, що вже завтра чи в найближчий рік в Україні встановлять заборону на обіг одноразових пластикових виробів. Спочатку потрібно напрацювати відповідне національне законодавство та визначити перехідні періоди впровадження тих чи інших вимог, етапи поступового виведення з ринку такої продукції та перехід на альтернативи", - уточнили в міністерстві.