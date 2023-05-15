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В Україні планують створити мінімальні запаси нафти

Фото: в Україні планують створити мінімальні запаси нафти (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні планують створити мінімальні запаси нафтопродуктів. Це є важливим елементом енергетичної незалежності та безпеки країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

У парламентському Комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг відбувся круглий стіл "Законодавчі пропозиції щодо формування мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів в Україні". На засіданні обговорили створення і функціонування системи мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів.

"Створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів - ще одна відповідь на виклик, який поставила перед країною війна. Сьогодні у разі припинення надходжень нафти та нафтопродуктів потребу в них країна зможе задовольняти протягом не більш як 10 - 30 днів за рахунок власного видобутку та наявних запасів", - зазначив заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

За його словами, створення запасів нафтопродуктів - важливий елемент енергетичної незалежності країни, адже передбачає формування мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів в обсязі до 90 днів середньодобового чистого імпорту або 61 дня середньодобового внутрішнього споживання на випадок виникнення непередбачуваних ситуацій.

Створення мінімальних запасів нафти також є одним із зобов’язань України відповідно до Директиви Ради 2009/119/ЄС.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що в Україні розширили заборону щодо нафтопродуктів, аби запобігти потраплянню російського палива на український ринок.

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