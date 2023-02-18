В Україні планують створити автошколи для людей з інвалідністю

Міністерство внутрішніх справ презентувало проект "Автошколи для людей з інвалідністю". За рік у кожному такому закладі планують навчати близько 300 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабміну.

"Наш клієнт пройде наступні етапи: медико-соціальна експертна комісія; отримання медичної довідки; навчання в автошколі на базі закладів вищої освіти МВС; складання теоретичного іспиту в територіальному сервісному центрі; практична підготовка та іспит", - розповіла Павличенко.

Така ініціатива передбачає надання якісної послуги з набуття навичок водіння та отримання посвідчення водія у складі змішаних інклюзивних груп.

Проект презентувала заступник міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко на засіданні Ради безбар'єрності.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні планують перевипустити всі посвідчення водія.

Також ми писали, що в Польщі визнали дійсними посвідчення водія, які були видані в Україні.

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