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В Україні планують посилити контроль громадськості над містобудівною діяльністю

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Понеділок 17 жовтня 2022 14:47
В Україні планують посилити контроль громадськості над містобудівною діяльністю Фото: в Україні планують посилити контроль громадськості над містобудівною діяльністю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Парламент планує ухвалити законопроект № 5655, який передбачає реформу будівельної галузі та зробить контроль громадськості над містобудівною діяльністю ефективнішим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ініціатора законопроекту, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Наш законопроект гарантує участь громадськості в обговоренні містобудівної та проєктної документації, а також дає змогу вносити свої пропозиції до державних органів, підприємств, установ, організацій та доносити своє бачення процесу до місцевої влади", - заявила Шуляк.

За її словами, у законі будуть чітко прописано, що саме контролюватиме громадськість. Насамперед це розроблені проєкти містобудівної документації на місцевому рівні: комплексні плани, плани населених пунктів і детальні плани територій.

"Під час громадських слухань кількість представників громади має становити мінімум 50%від складу погоджувальної комісії. Також за письмовим зверненням громадських об’єднань осіб з інвалідністю, їхніх представників залучають до обговорення в обов’язковому порядку. Мешканець громади може подати скаргу до місцевої влади для перевірки конкретного об’єкта будівництва", - додала Шуляк.

Також вона пояснила, що представники громадськості зможуть контролювати забудову через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва.

"Е-система міститиме публічний модуль аналітики з даними про містобудівну документацію та забудову. Тож самочинні забудови на кшталт багатоповерхових будинків-монстрів у історичних центрах відходитимуть у минуле" - резюмувала Шуляк.

Нагадаємо, раніше Шуляк заявила, що зруйновану інфраструктуру України відбудовуватимуть за новими правилами й з підвищеним бар’єром відповідальності за порушення містобудівних норм.

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