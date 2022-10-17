В Украине планируется усилить контроль общественности над градостроительной деятельностью

Парламент планирует принять законопроект №5655, который предусматривает реформу строительной отрасли и сделает контроль общественности над градостроительной деятельностью более эффективной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инициатора законопроекта, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Наш законопроект гарантирует участие общественности в обсуждении градостроительной и проектной документации, а также позволяет вносить свои предложения в государственные органы, предприятия, учреждения, организации и доносить свое видение процесса до местных властей", - заявила Шуляк.

По ее словам, в законе будет четко прописано, что именно будет контролировать общественность. В первую очередь, это разработанные проекты градостроительной документации на местном уровне: комплексные планы, планы населенных пунктов и детальные планы территорий.

"Во время общественных слушаний количество представителей общины должно составлять минимум 50% от состава согласительной комиссии. Также по письменному обращению общественных объединений лиц с инвалидностью, их представителей привлекают к обсуждению в обязательном порядке. Житель общины может подать жалобу к местным властям для проверки конкретного объекта строительства", - добавила Шуляк.

Также она пояснила, что представители общественности смогут контролировать застройку через единую государственную электронную систему в сфере строительства.

"Е-система будет содержать публичный модуль аналитики с данными о градостроительной документации и застройке. Так что самочинные застройки вроде многоэтажных домов-монстров в исторических центрах будут уходить в прошлое" - резюмировала Шуляк.