В Україні планують підвищити вимоги до проектної документації на будівництво: що змінюється

За словами Шуляк, для об‘єктів житлового та громадського призначення, об’єктів невиробничої сфери проектна документація розроблятиметься архітектором або під керівництвом головного архітектора проєкту, для лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури - інженером-проєктувальником або під керівництвом головного інженера проекту щодо, а у випадку будівництво об’єктів виробничого призначення розробляється за вибором замовника архітектором/інженером-проєктувальником або під керівництвом головного архітектора та/або головного інженера проєкту.

Сам процес розроблення, підкреслила парламентарка, має відбуватись з дотриманням вимог містобудівної документації, цільового призначення земельної ділянки та обмежень у використанні земель, вимог законодавства, будівельних норм і національних стандартів.

Для реставрації об‘єктів культурної спадщини повинна буде розроблятися науково-проєктна документація. Але для об‘єктів, які будуються на основі будівельного паспорта, розроблення проєктної документації здійснюється за бажанням замовника.

"Проектна документація розроблятиметься виключно як електронний документ та підписуватиметься електронними підписами у ЄДЕССБ. Остання зможе автоматично блокувати затвердження проєктної документації, якщо експертний звіт на неї негативний. У випадку розробки документації на будівництво, яке відбуватиметься на територіях культурної спадщини буде автоматично повідомлятись орган охорони культурної спадщини", - зауважила голова профільного комітету.

При цьому, обов‘язковій експертизі підлягатиме проєктна документація для об‘єктів класу наслідків СС1, якщо вони споруджуються на територіях з складними інженерно-геологічними та техногенними умовами. Також у випадку будівництва із залученням бюджетних коштів вартістю понад 1 млн гривень і у випаду робіт з втручанням у несучі конструкції багатоквартирних будинків і для об'єктів класу наслідків СС2 і СС3.

Шуляк також підкреслила, що згідно законопроекту перевірятиметься відповідність забудови цільовому призначенню земельної ділянки відповідно до спеціального класифікатора, відсутність у об’єкта статусу пам’ятки культурної спадщини або щойно виявленого об’єкта культурної спадщини, а також відповідність обмеженням у використанні земель.

"За результатами експертизи виготовлятиметься експертний звіт з позитивним або негативним висновком”, - резюмувала Шуляк.