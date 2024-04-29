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В Украине планируют повысить требования к проектной документации на строительство: что меняется

Фото: в Украине планируют повысить требования к проектной документации на строительство (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Требования к проектной документации на строительство в Украине планируют повышать. Соответствующая норма прописана в законопроекте об основных принципах восстановления, предварительные наработки которого уже представили в апреле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По словам Шуляка, для объектов жилищного и общественного назначения, объектов непроизводственной сферы проектная документация будет разрабатываться архитектором или под руководством главного архитектора проекта, для линейных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры - инженером-проектировщиком или под руководством главного инженера проекта относительно, а в случае строительство объектов производственного назначения разрабатывается по выбору заказчика архитектором/инженером-проектировщиком или под руководством главного архитектора и/или главного инженера проекта.

Сам процесс разработки, подчеркнула парламентария, должен проходить с соблюдением требований градостроительной документации, целевого назначения земельного участка и ограничений в использовании земель, требований законодательства, строительных норм и национальных стандартов.

Для реставрации объектов культурного наследия должна разрабатываться научно-проектная документация. Но для строящихся объектов на основе строительного паспорта разработка проектной документации осуществляется по желанию заказчика.

"Проектная документация будет разрабатываться исключительно как электронный документ и будет подписываться электронными подписями в ЕГЭСБ. Последняя сможет автоматически блокировать утверждение проектной документации, если экспертный отчет на нее отрицательный. В случае разработки документации на строительство, которое будет происходить на территориях культурного наследия, будет автоматически сообщаться орган охраны культурного наследия", - отметила глава профильного комитета.

При этом обязательной экспертизе подлежит проектная документация для объектов класса последствий СС1, если они сооружаются на территориях со сложными инженерно-геологическими и техногенными условиями. Также в случае строительства с привлечением бюджетных средств стоимостью более 1 млн. гривен и в выпаде работ с вмешательством в несущие конструкции многоквартирных домов и для объектов класса последствий СС2 и СС3.

Шуляк также подчеркнула, что согласно законопроекту будет проверяться соответствие застройки целевому назначению земельного участка в соответствии со специальным классификатором, отсутствие у объекта статуса памятника культурного наследия или только что обнаруженного объекта культурного наследия, а также соответствие ограничениям в использовании земель.

"По результатам экспертизы будет производиться экспертный отчет с положительным или отрицательным заключением", - резюмировала Шуляк.

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