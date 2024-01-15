В Україні після посилення морозу різко потепліє: синоптик попередила про "плюси" з дощами

Погода завтра, 16 січня

У вівторок в Україні очікується мінлива погода. Буде досить морозно на заході, півночі та у центрі країни.

Вночі у вказаних регіонах температура повітря очікується -2... -6 градусів, вдень від -4 до +1 градуса.

"На сході та, звісно, на півдні очікується тепліша погода: вночі від 2 морозу до 3 тепла, вдень +2+6 градусів, в Криму до +7+10 градусів", - розповіла синоптик.

Невеликі опади прогнозуються у західних областях та у центральній частині, переважно у вигляді мокрого снігу та снігу. У південній частині очікується мокрий сніг та дощ, вдень в Одеській та Миколаївській областях - без опадів.

У східній частині - мокрий сніг та дощ, помірні опади. У північних областях - без істотних опадів.

У Києві 16 січня передбачається помірно холодна погода з температурою повітря: -2... -5 градусів, серйозні опади малоймовірні, на дорогах очікується ожеледиця.

Похолодання 17 січня

У середу у більшості областей України очікується посилення морозу. Синоптик прогнозує низьку температуру повітря у нічний час доби у ніч проти 18 січня.

Зазначається, що на цьому тижні найхолоднішими будуть, скоріш за все, 17 січня та ніч 18-го січня.

Різке потепління 18 січня

"Ще вночі у четвер підморожуватиме, а вже вдень різко потепліє і задощить... Вже вдень 18-го січня різко потепліє - до "плюсів" та дощу!" - розповіла Діденко.

Метеокарта (фото: facebook.com/tala.didenko)