Деякі області України накриє сніг: де чекати опадів сьогодні

Фото: погода 15 січня буде зі снігом, але не скрізь (Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні сьогодні, 15 січня, буде зі снігом, але не скрізь. У деяких областях очікується плюсова температура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні За прогнозами синоптиків, у західних і північних областях місцями невеликий сніг. У східній та південно-східній частинах помірний сніг. На решті території без опадів. На дорогах країни ожеледиця. Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. На заході України місцями пориви до 15-20 м/с. Стовпчики термометрів покажуть: на півночі: вдень від 0 до -2, вночі -3 -5 градусів;

на сході: вдень 0 +3, а вночі -5 -8 градусів;

на півдні: вдень від +3 до +5, вночі -4 -6 градусів;

на заході: вдень від +1 до -1, а вночі -3 -5 градусів;

у центрі: вдень 0 +2, вночі від -5 до -8 градусів. Погода у Києві У столиці сьогодні хмарно, місцями невеликий сніг. На дорогах міста ожеледиця. Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вдень у Києві буде від 0 до -2 градусів, а вночі -3 -5.