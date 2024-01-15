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Деякі області України накриє сніг: де чекати опадів сьогодні

Україна, Понеділок 15 січня 2024 07:00
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Деякі області України накриє сніг: де чекати опадів сьогодні Фото: погода 15 січня буде зі снігом, але не скрізь (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 15 січня, буде зі снігом, але не скрізь. У деяких областях очікується плюсова температура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, у західних і північних областях місцями невеликий сніг. У східній та південно-східній частинах помірний сніг. На решті території без опадів.

На дорогах країни ожеледиця. Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. На заході України місцями пориви до 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: вдень від 0 до -2, вночі -3 -5 градусів;
  • на сході: вдень 0 +3, а вночі -5 -8 градусів;
  • на півдні: вдень від +3 до +5, вночі -4 -6 градусів;
  • на заході: вдень від +1 до -1, а вночі -3 -5 градусів;
  • у центрі: вдень 0 +2, вночі від -5 до -8 градусів.

Деякі області України накриє сніг: де чекати опадів сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно, місцями невеликий сніг. На дорогах міста ожеледиця.

Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вдень у Києві буде від 0 до -2 градусів, а вночі -3 -5.

Деякі області України накриє сніг: де чекати опадів сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про снігопади та хуртовини у Карпатах 14 та 15 січня. У горах є загроза сходження снігових лавин.

Українців закликають не ходити в гори через негоду.

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