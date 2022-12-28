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В Україні підвищили тарифи на воду: скільки потрібно платити

Фото: тарифи на воду в Україні зростуть з 1 січня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підвищила тарифи на водопостачання з 1 січня 2023 року в середньому на 10-30%. Рішення щодо 32 водоканалів прийнято 27 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення комісії.

Водночас в Харківській, Миколаївській і Херсонській областях тарифи на воду не зміняться, оскільки ці регіони сильно постраждали внаслідок російської агресії.

"На першому етапі середньозважений тариф зросте орієнтовно на 10% і буде діяти з 1 січня до 30 червня 2023 року", - сказав керівник департаменту НКРЕКП Артем Чумак.

Водночас голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський запропонував поки що не ухвалювати рішення про підвищення тарифів з 1 липня. Ухвалено рішення, що до цього питання повернуться в травні.

Згідно з рішенням комісії, тариф "Київводоканалу" зростуть на 25% з 30,38 гривень за кубометр до 38,1 гривень (з ПДВ). Для "Житомирводоканалу" тариф зросте на 34% з 37,5 гривень до 50,4 гривень за кубометр.

Тариф для "Чернівціводоканалу" зросте з 27,9 гривень до 29,5 гривень, "Хмельницькводоканалу" - з 27,4 гривень до 31,7 гривень, "Львівводоканалу" - з 25,9 до 27,9 гривень.

Нагадаємо, що в Україні під час війні діє мораторій на підвищення тарифів на газ та його розподіл, опалення та гарячу воду. Він не стосується водопостачання.

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Тарифи