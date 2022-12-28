В Украине повысили тарифы на воду: сколько надо платить

В то же время в Харьковской, Николаевской и Херсонской областях тарифы на воду не изменятся, поскольку эти регионы сильно пострадали в результате российской агрессии.

"На первом этапе средневзвешенный тариф вырастет ориентировочно на 10% и будет действовать с 1 января по 30 июня 2023 года", - сказал руководитель департамента НКРЭКУ Артем Чумак.

В то же время глава НКРЭКУ Константин Ущаповский предложил пока не принимать решения о повышении тарифов с 1 июля. Принято решение, что к этому вопросу вернутся в мае.

Согласно решению комиссии, тариф "Киевводоканала" возрастет на 25% с 30,38 гривен за кубометр до 38,1 гривен (с НДС). Для "Житомирводоканала" тариф вырастет на 34% с 37,5 гривен до 50,4 гривен за кубометр.

Тариф для "Черновцыводоканала" вырастет с 27,9 гривен до 29,5 гривен, "Хмельницкводоканала" - с 27,4 гривен до 31,7 гривен, "Львовводоканала" - с 25,9 до 27,9 гривен.