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В Украине повысили прогноз сбора зерна из-за высокой урожайности

Украина, Понедельник 02 октября 2023 08:58
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В Украине повысили прогноз сбора зерна из-за высокой урожайности Фото: Урожай зерна в Украине составит 79 млн тонн (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство аграрной политики Украины в очередной раз повысило прогноз урожая зерновых и масличных в этом году, учитывая лучшую урожайность основных культур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу финансового комитета Рады Даниила Гетманцева в Telegram.

Как отметил депутат, по состоянию на конец сентября министерство оценивало объем будущего урожая зерновых и масличных на уровне 79 млн тонн. Это больше на 7 млн тонн (+10% к факту прошлого года).

Он напомнил, что первоначальные оценки урожая были гораздо хуже (на уровне 63-64 млн тонн), поскольку посевные площади в этом году сократились.

Напомним, в августе Минагрополитики улучшило прогноз сбора зерновых и масличных в Украине до 76,7 млн тонн из-за рекордной урожайности.

НБУ в своем базовом прогнозе исходит из того, что зерновой коридор не будет функционировать до конца войны. По прогнозу НБУ, украинские агроэкспортеры смогут вывезти в течение всего маркетингового года, то есть с июля по июнь следующего года, "всю продукцию, направленную на экспорт".

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Министерство аграрной политики
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