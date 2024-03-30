В Україні підвищать вартість оформлення закордонного паспорта: нові ціни

За інформацією відомства, з 1 квітня підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" змінює вартість бланків для закордонного паспорта. У зв'язку з цим зростає ціна на оформлення документа.

Фото: нова вартість закордонного паспорта в Україні (dmsu.gov.ua)

Таким чином, вартість виготовлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон протягом 7 робочих днів або 3 робочих днів за наявності підстав збільшиться до 1598 грн, з яких 992 грн - вартість адмінпослуги та 606 грн - вартість бланка. Раніше оформлення закордонного паспорта коштувало 1496 грн.

При цьому оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон протягом 20 робочих днів замість 856 грн коштуватиме 958 грн (352 грн - вартість адмінпослуги та 606 грн - вартість бланка).

У Державній міграційній службі уточнили, що ті українці, які сплатили адмінпослуги та подали заяву на отримання закордонного паспорта до 31 березня, отримають документи за старою ціною. Водночас, ті громадяни, які сплатили адмінпослуги, але не подали заяву, будуть здійснювати доплату за тими тарифами, які діятимуть на момент подання заяв.