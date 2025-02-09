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В Україні підтримують добудову Хмельницької АЕС для підсилення енергосистеми, - економіст

Неділя 09 лютого 2025 18:14
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В Україні підтримують добудову Хмельницької АЕС для підсилення енергосистеми, - економіст Фото: в Україні підтримують добудову Хмельницької АЕС для підсилення енергосистеми (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

80% українців підтримує добудову Хмельницької АЕС, бо це необхідно для введення нових енергетичних потужностей в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на економіста Олексія Куща.

Він розповів, що атомні електростанції є основою української енергетики, бо вони дають стимул для розвитку освіти та фундаментальної науки.

"Але ключовою проблемою тут є окупація росіянами Запорізької АЕС, найбільшої у Європі. Вирішити цю проблему можна за рахунок введення нових атомних потужностей. І проект добудови двох атомних блоків на Хмельницькій АЕС є в цьому контексті, оптимальним", - написав Кущ.

Економіст додав, що для цього парламент має схвалити закон про купівлю двох атомних реакторів у Болгарії.

"Згідно із опитуванням, 80% українців підтримують розвиток ядерної енергетики в Україні, зокрема і шляхом добудови двох блоків на ХАЕС. Найбільше проєкт підтримує молодь, а також жителі півдня та сходу країни, адже в України є всі можливості для цього", - підкреслив Кущ.

Нагадаємо, відповідно до опитування групи «Рейтинг», 80% українців підтримують закінчення будівництва Хмельницької АЕС.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав народних депутатів сприяти добудові Хмельницької АЕС.

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