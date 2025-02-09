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В Украине поддерживают достройку Хмельницкой АЭС для усиления энергосистемы, - экономист

Воскресенье 09 февраля 2025 18:14
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В Украине поддерживают достройку Хмельницкой АЭС для усиления энергосистемы, - экономист Фото: в Украине поддерживают достройку Хмельницкой АЭС для усиления энергосистемы (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

80% украинцев поддерживает достройку Хмельницкой АЭС, потому что это необходимо для введения новых энергетических мощностей в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экономиста Алексея Куща.

Он рассказал, что атомные электростанции являются основой украинской энергетики, потому что они дают стимул для развития образования и фундаментальной науки.

"Но ключевой проблемой здесь является оккупация россиянами Запорожской АЭС, крупнейшей в Европе. Решить эту проблему можно за счет введения новых атомных мощностей. И проект достройки двух атомных блоков на Хмельницкой АЭС является в этом контексте, оптимальным", - написал Кущ.

Экономист добавил, что для этого парламент должен одобрить закон о покупке двух атомных реакторов у Болгарии.

"Согласно опросу, 80% украинцев поддерживают развитие ядерной энергетики в Украине, в том числе и путем достройки двух блоков на ХАЭС. Больше всего проект поддерживает молодежь, а также жители юга и востока страны, ведь у Украины есть все возможности для этого", - подчеркнул Кущ.

Напомним, согласно опросу группы "Рейтинг", 80% украинцев поддерживают окончание строительства Хмельницкой АЭС.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал народных депутатов способствовать достройке Хмельницкой АЭС.

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