В Україні під час навчально-тренувального польоту розбився вертоліт Мі-2

Нагадаємо, що це не перший випадок в університеті. Минулого місяця під час навчально-технічного польоту на літаку К-10 Swift загинув курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних сил.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.