UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні під час навчально-тренувального польоту розбився вертоліт Мі-2

Фото: В Україні розбився вертоліт Мі-2 (flickr.com by rjte1)
Автор: Каріна Левицька

В навчальній авіаційній бригаді університету розбився вертоліт Мі-2. Це відбулось під час виконання навчально-тренувального польоту.

Наразі на місці події працюють слідчі, профільні експерти, фахівці спеціальної комісії Міністерства оборони України.

"Родина університету зазнала непоправної втрати - екіпаж повітряного судна у складі двох осіб загинув", - зазначили в заяві університету.

Командування університету та військової частини заявило, що всебічно сприяє детальному аналізу та встановленню причин авіаційної події.

"До оприлюднення результатів розслідування просимо утриматись від припущень та коментарів, з розумінням ставитись до оприлюднення чутливої інформації, відповідно до встановлених процедур та етичних норм", - додали в навчальному закладі.

 

Нагадаємо, що це не перший випадок в університеті. Минулого місяця під час навчально-технічного польоту на літаку К-10 Swift загинув курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних сил.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України