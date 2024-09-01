В Украине во время учебно-тренировочного полета разбился вертолет Ми-2

Напомним, что это не первый случай в университете. В прошлом месяце во время учебно-технического полета на самолете К-10 Swift погиб курсант первого курса Харьковского Национального университета Воздушных сил.

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