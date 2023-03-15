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В Україні перевірятимуть переселенців щодо отримання неправомірної допомоги

Фото: Ірина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: РБК-Україна

За наявності підозр щодо неправомірного отримання допомоги внутрішньо переміщених осіб перевірятимуть соціальні служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

На нараді під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук зазначили, що перевірки внутрішніх переселенців щодо їх фактичної присутності на заявленому місці мають відбуватися лише за наявності підозри щодо неправомірного отримання допомоги ВПО.

Територіальні органи соціальних служб мають заздалегідь попереджати внутрішніх переселенців стосовно відвідування їх з метою перевірки.

"Ми не можемо допустити жодної дискримінації внутрішніх переселенців. Людей повинні попереджати. Вони не зобов’язані 24/7 перебувати вдома, щоб не втратити грошову допомогу від держави, яка їм дуже необхідна", - зауважила Верещук.

Нагадаємо, що статус ВПО можна втратити за умови переїзду за кордон, повернення на місце постійного проживання або ж якщо своєчасно не повідомити про зміну фактичного місця проживання.

Раніше ми повідомляли, що в Україні можуть змінити умови виплат переселенцям.

Нагадаємо, в Україні відкрили ще два шелтери для переселенців.

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