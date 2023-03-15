Житло на тривалий час. В Україні відкрили ще два шелтери для переселенців

На Івано-Франківщині відрили ще два шелтери для людей, які залишили свої домівки через війну. У приміщеннях після капітального ремонту зможуть жити понад сотня людей.

Нові притулки запрацювали у Коломиї та Косові, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук.

У Коломиї відкрили ще один шелтер для переселенців. Це вже 4-й такий заклад у місті. Для цього обладнали приміщення колишнього дитячого садка.

У притулку зможуть розмістити до 60 людей. Вони зможуть там жити 3-6 місяців. У приміщенні обладнали 2 кухні, санвузли, пральню.

Окремо облаштовані ігрова кімната та кімната для навчання та проведення заходів.

Фото: Шелтер у Коломиї (t.me/onyshchuksvitlana)

Днями також відкрили шелтер у Косові, де розмістять до 50 переселенців. У приміщенні встановлена система опалення і водопостачання, проведена каналізація. Під час ремонту утеплили дах та зробили внутрішні роботи. У шелтер закупили меблі, кухонне обладнання, посуд, побутові техніку.

Фото: Шелтер у Косові (facebook.com/debenko)

Після перемоги приміщення використовуватиметься в освітніх чи туристичних цілях на розсуд громади.

Нагадаємо, ми писали, що в Івано-Франківську збудують 12-багатоповерхіок для переселенців.

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