В Україні перевірять законність виплат соціальних стипендій

В Україні право на соціальні стипендії мають діти-сироти та внутрішньо переміщені особи. Мінфін планує провести перевірку даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням проєкт наказу Мінфіну, розміщений для обговорення на сайті ФПУ .

Проєкт містить Методику верифікації cоціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти.

Згідно з документом, верифікація соціальних стипендій здійснюється шляхом порівняння даних, наданих реципієнтом для призначення соціальних стипендій, які надало Міністерство соціальної політики, та відомостей суб’єктів надання інформації (МОН, Мінветеранів, Мін’юсту, МВС, ДПС, ДМС, Мінрозвитку тощо).

Методикою також передбачено визначити етапи здійснення верифікації соціальних стипендій.

"Реалізація положень наказу сприятиме підвищенню рівня соціальної справедливості (допомогу від держави отримають саме ті, хто її потребує), збільшенню рівня адресності державних виплат", - йдеться в документі.

Верифікація виплат

Згідно із законом України "Про верифікацію та моніторинг державних виплат" верифікація - це комплекс заходів щодо збору та перевірки достовірності інформації, що визначена законодавством для призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат і впливає на визначення права на отримання та розмір таких виплат, а також виявлення невідповідності даних в автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних.

До державних виплат належать пенсії, допомоги, пільги, субсидії, соціальні стипендії, інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування.

Соціальні стипендії в Україні

Право отримувати соціальні стипендії, зокрема, мають студенти (курсанти) з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, тих, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти).

Також право розповсюджується на дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи:

які перемістилися з територій, для яких не визначено дату завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації,

в яких внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, житлове приміщення знищене або пошкоджене (до ступеня, непридатного для проживання).

Базовий розмір соціальної стипендії становить 890 гривень.