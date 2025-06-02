В Украине проверят законность выплат социальных стипендий

В Украине право на социальные стипендии имеют дети-сироты и внутренне перемещенные лица. Минфин планирует провести проверку данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой проект приказа Минфина, размещенный для обсуждения на сайте ФПУ .

Проект содержит Методику верификации социальных стипендий студентам (курсантам) учреждений профессионального предвысшего и высшего образования.

Согласно документу, верификация социальных стипендий осуществляется путем сравнения данных, предоставленных реципиентом для назначения социальных стипендий, которые предоставило Министерство социальной политики, и сведений субъектов предоставления информации (МОН, Минветеранов, Минюста, МВД, ГНС, ГМС, Минразвития и т.д.).

Методикой также предусмотрено определить этапы осуществления верификации социальных стипендий.

"Реализация положений приказа будет способствовать повышению уровня социальной справедливости (помощь от государства получат именно те, кто в ней нуждается), увеличению уровня адресности государственных выплат", - говорится в документе.

Верификация выплат

Согласно закону Украины "О верификации и мониторинге государственных выплат" верификация - это комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации, определенной законодательством для назначения, начисления и/или осуществления государственных выплат и влияет на определение права на получение и размер таких выплат, а также выявление несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных.

К государственным выплатам относятся пенсии, пособия, льготы, субсидии, социальные стипендии, другие выплаты, осуществляемые за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Социальные стипендии в Украине

Право получать социальные стипендии, в частности, имеют студенты (курсанты) из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, тех, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей (родители которых умерли/объявлены умершими, погибли или пропали без вести).

Также право распространяется на детей, зарегистрированных как внутренне перемещенные лица:

которые переместились с территорий, для которых не определена дата завершения боевых действий (прекращения возможности боевых действий) или временной оккупации,

в которых в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, жилое помещение уничтожено или повреждено (до степени, непригодной для проживания).

Базовый размер социальной стипендии составляет 890 гривен.