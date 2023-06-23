В Україні перевірять усі мости та шляхопроводи, - Зеленський

В Україні створять комісію, яка займеться перевіркою всіх мостів та шляхопроводів по країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Прем'єр-міністр (Деніс - ред.) Шмигаль доповів також про складну ситуацію зі станом мостів та мостових переходів у найбільших містах, зокрема, у Києві. Стан відверто небезпечний. Є рішення РНБО створити комісію з перевірки всіх мостів, шляхопроводів по всій країні. Відповідальний за перевірку віце-прем'єр (Олександр - ред.) Кубраков", - зазначив глава держави, коментуючи підсумки засідання Ради національної безпеки та оборони.

Зазначимо, що мости є важливими об'єктами, які вже кілька разів атакували російські окупанти.

Зокрема, ворог масово руйнував мости в Херсонській області, зокрема під час українського контрнаступу, в ході якого було звільнено правобережну частину регіону.

Також нещодавно російські окупанти вдарили ракетами по мосту у Чернігівській області, його було зруйновано.