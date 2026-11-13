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В Україні перевірять, на що Нацполіція витрачала бюджетні кошти останні п'ять років

16:30 13.11.2026 Пт
2 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: Нацполіція потрапила під плановий фінансовий аудит (facebook.com.patrolpolice.gov.ua)

Держаудитслужба починає планову перевірку Нацполіції - перевірятимуть фінанси та управління коштами з 2022 по 2026 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну аудиторську службу України.

Державна аудиторська служба України у листопаді розпочинає плановий державний фінансовий аудит Національної поліції.

Перевірка охоплюватиме період з 1 січня 2022 року до 31 грудня 2026 року.

Аудитори проаналізують виконання правоохоронним органом двох ключових бюджетних програм, які забезпечують діяльність керівництва Нацполіції, її підрозділів та установ.

Також фахівці проведуть ревізію 36 територіальних органів та управлінь відомства.

Під час контрольних заходів аудитори зосередяться на законності та ефективності управління бюджетними грошима.

Зокрема, фахівці перевірять, чи використовували кошти за цільовим призначенням.

Окрім цього, перевірка стосуватиметься повноти та достовірності фінансової звітності, а також можливих ризиків у фінансово-господарській діяльності поліції.

Завершити аудит планують у першому кварталі 2027 року. Після цього результати перевірок та ревізій передадуть на розгляд Кабінету Міністрів та Міністерству внутрішніх справ.

Нагадаємо, що двох співробітників Національної поліції, які фігурують у справі "Карфаген", притягують до кримінальної відповідальності.

Як повідомив очільник відомства Іван Вигівський, їх планують звільнити вже найближчим часом.

Раніше стало відомо, що фігуранта справи "Карфаген" Володимира Ценова відсторонили від посади першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Таке рішення ухвалили на час проведення службового розслідування через підозру в хабарництві.

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