В Україні перевірили якість води на пляжах: де безпечно купатися

З 30 липня до 6 серпня на пляжах України було досліджено 93 проби води з поверхневих водойм за мікробіологічними показниками. З них 10 проб (10,7%) не відповідали нормативам на мікробне забруднення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Де можна купатися станом на 6 серпня

Вода безпечна для населення та відповідає нормам у межах пляжів:

Київ: у Дніпровському районі - пляжі "Венеція", "Веселка", "Молодіжний", "Дитячий" і "Золотий", "Передмістна слобідка", "Центральний", "Чорторий" (парк "Муромець"), "Тельбін" (р. Дніпро); у Деснянському районі - пляж "Райдуга" (р. Дніпро), пляж "Троєщина" (р. Десенка); у Голосіївському районі - "Галерний"; в Оболонському районі - "Острів Оболонь", "Вербний" та "Пуща-Водиця" на 5-7 лінії.

Волинська область: пляжі м. Ковель (р. Турія), м. Берестечко Луцького району (р. Стир).

Дніпропетровська область: міські пляжі міст Павлоград (р. Вовча) та Верхньодніпровськ (Кам'янське водосховище, р. Дніпро), пляжі міст Кам’янське (р. Дніпро), Самар (р. Самара) та Жовті Води (ставки "Дитячий пляж" та "Веселка Іванівка").

Сстаном на 30 липня вода відповідала нормам: пляжі "Сагайдак", "Парк культури та відпочинку Придніпровський" і на Монастирському острові міста Дніпра, пляжі у м. Кривий Ріг (р. Інгулець та р. Саксагань), міські пляжі міст Павлоград та Верхньодніпровськ, пляжі міст Кам’янське та Самар, міський пляж міста Зеленодольськ (водосховище), пляж ДП "Санаторій "Курорт Орлівщина" у с. Орлівщина (р. Самара).

Івано-Франківська область: пляжі м. Івано-Франківськ та с. Поляниця Надвірнянського району.

Київська область: станом на 30 липня вода відповідала нормам: дитячий пляж "Чайка" у с. Чайки Обухівського району (р. Рось).

Кіровоградська область: пляж "Бригантина" с. Новоархангельськ Голованівського району (р. Синюха); станом на 30 липня вода відповідала нормам: м. Гайворон (р. Південний Буг).

Львівська область: пляж у парку відпочинку "Здоров’я" у м. Золочів (оз. Молодіжне), пляж с. Верещиця Яворівського району (р. Верещиця), пляжі у м. Перемишляни, в селищах Підберізці, Коросне, Давидів, Старе Село.

Станом на 30 липня вода відповідала нормам: пляжі у м. Моршин, пляжі громадського користування с. Брюховичі та с. Воля Гамулецька.

Миколаївська область: пляж "Райдуга" м. Первомайськ, пляж м. Південноукраїнськ, пляжі у с. Коблево та с. Українка Миколаївського району (Тилігульський лиман).

Одеська область: морські пляжі "Відрада", "Лузанівка", "Аркадія", "Дельфін", 10 станція Великого Фонтану, 13 станція Великого Фонтану, 16 станція Великого Фонтану м. Одеси та пляж "Центральний" м. Чорноморськ.

Полтавська область: центральний міський пляж (р. Дніпро) і пляж ландшафтного парку "Кагамлицький" (р. Сухий Кагамлик) у м. Кременчук, м. Кобеляки, м. Гадяч (р. Псел), селищ Білики та Нові Санжари (р. Ворскла), села Світлогірське (Кам’янське водосховище).

Станом на 30 липня вода відповідала нормам: пляжі м. Миргород (р. Хорол).

Рівненська область: пляж у м. Дубровиця Сарненського району (р. Горинь); станом на 30 липня вода відповідала нормам: міський пляж м. Млинів Дубенського району (р. Іква, Млинівське водосховище).

Хмельницька область: м. Шепетівка (водосховище (ставок) на річці Гуска); відібрані проби води з пляжу у м. Старокостянтинів (місце злиття річок Случ та Ікопоть) ще опрацьовуються.

Станом на 30 липня вода відповідала нормам: міський пляж в м. Ізяслав (р. Горинь), пляжі міст Красилів, Нетішин; пляж вілли "Дві ріки" у с. Велика Слобідка Кам’янець-Подільського району (р. Мукша) міський пляж у м. Славута (р. Богушівка).

Черкаська область: пляжі м. Черкаси та Багачеве (р. Дніпро).

Чернівецька область: пляж у м. Великий Кучурів; станом на 30 липня вода відповідала нормам: пляжі у м. Чернівці, с. Бояни та с. Магала Чернівецького району.

Чернігівська область: міський пляж "Золотий берег" м. Чернігів (р. Десна).

Де не можна купатися

Львівська область: озеро Задорожнє Стрийського району.

озеро Задорожнє Стрийського району. Житомирська область: пляжі в Гідропарку в м. Житомир (р. Тетерів), пляжі у м. Звягель на вул. Богуна (р. Случ) та м. Коростень (р. Уж).

пляжі в Гідропарку в м. Житомир (р. Тетерів), пляжі у м. Звягель на вул. Богуна (р. Случ) та м. Коростень (р. Уж). Миколаївська область: пляжі у м. Миколаїв "Стрілка" (р. Інгул), "Чайка" та "Намив" (Бузький лиман).

пляжі у м. Миколаїв "Стрілка" (р. Інгул), "Чайка" та "Намив" (Бузький лиман). Рівненська область: у межах міського пляжу у м. Рівне (оз. Басів Кут).

Варто зазначити, що офіційно пляжний сезон у більшості регіонів України цього року не відкривали.