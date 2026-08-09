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В Украине проверили качество воды на пляжах: где безопасно купаться

12:51 09.08.2026 Вс
4 мин
А где купаться запрещено?
aimg Татьяна Степанова
В Украине проверили качество воды на пляжах: где безопасно купаться Фото: в Украине проверили качество воды на пляжах (Getty Images)
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С 30 июля по 6 августа на пляжах Украины было исследовано 93 пробы воды из поверхностных водоемов по микробиологическим показателям. Из них 10 проб (10,7%) не соответствовали нормативам микробного загрязнения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Где можно купаться по состоянию на 6 августа

Вода безопасна для населения и соответствует нормам в пределах пляжей:

Киев: в Днепровском районе - пляжи "Венеция", "Радуга", "Молодежный", "Детский" и "Золотой", "Предместная слободка", "Центральный", "Черторый" (парк "Муромец"), "Тельбин" (г. Днепр); в Деснянском районе - пляж "Радуга" (г. Днепр), пляж "Троещина" (г. Десенко); в Голосеевском районе - "Галерный"; в Оболонском районе - "Остров Оболонь", "Вербный" и "Пуща-Водица" на 5-7 линии.

Волынская область: пляжи г. Ковель (г. Турия), г. Берестечко Луцкого района (г. Стырь).

Днепропетровская область: городские пляжи городов Павлоград (г. Волча) и Верхнеднепровск (Каменское водохранилище, г. Днепр), пляжи городов Каменское (г. Днепр), Самар (г. Самара) и Желтые Воды (ставки "Детский пляж" и "Радуга Ивановка").

По состоянию на 30 июля вода соответствовала нормам: пляжи "Сагайдак", "Парк культуры и отдыха Приднепровский" и на Монастырском острове города Днепра, пляжи в г. Кривой Рог (г. Ингулец и г. Саксагань), городские пляжи городов Павлоград и Верхнеднепровск, пляжи городов Каменское и Самбор ГП "Санаторий "Курорт Орловщина" в с. Орловщина (г. Самара).

Ивано-Франковская область: пляжи г. Ивано-Франковск и с. Поляница Надворнянского района.

Киевская область: на 30 июля вода соответствовала нормам: детский пляж "Чайка" в с. Чайки Обуховского района (г. Рось).

Кировоградская область: пляж "Бригантина" с. Новоархангельск Головановского района (г. Синюха); по состоянию на 30 июля вода соответствовала нормам: г. Гайворон (Южный Буг).

Львовская область: пляж в парке отдыха "Здоровье" в г. Золочев (оз. Молодежное), пляж с. Верещица Яворивского района (г. Верещица), пляжи в г. Перемышляны, в поселках Подберизцы, Коросно, Давыдов, Старое Село.

По состоянию на 30 июля вода соответствовала нормам: пляжи в Моршине, пляжи общественного пользования с. Брюховичи и с. Воля Гомулецко.

Николаевская область: пляж "Радуга" г. Первомайск, пляж г. Южноукраинск, пляжи в с. Коблево и с. Украинка Николаевского района (Тилигульский лиман).

Одесская область: морские пляжи "Отрада", "Лузановка", "Аркадия", "Дельфин", 10 станция Большого Фонтана, 13 станция Большого Фонтана, 16 станция Большого Фонтана г. Одессы и пляж "Центральный" г. Черноморск.

Полтавская область: центральный городской пляж (г. Днепр) и пляж ландшафтного парка "Кагамлицкий" (г. Сухой Кагамлык) в г. Кременчуг, г. Кобеляки, г. Гадяч (г. Псел), поселков Белики и Новые Санжары (г. Ворскла), села Светлогорское (Каменское).

По состоянию на 30 июля вода соответствовала нормам: пляжи Миргород (г. Хорол).

Ровенская область: пляж в г. Дубровица Сарненского района (г. Горынь); по состоянию на 30 июля вода соответствовала нормам: городской пляж г. Млинов Дубенского района (г. Иква, Млиновское водохранилище).

Хмельницкая область: г. Шепетовка (водохранилище (пруд) на реке Гуска); отобранные пробы воды с пляжа в г. Староконстантинов (место слияния рек Случ и Икопот) еще обрабатываются.

По состоянию на 30 июля вода соответствовала нормам: городской пляж в Изяславе (г. Горынь), пляжи городов Красилов, Нетешин; пляж виллы "Две реки" в с. Большая Слободка Каменец-Подольского района (г. Мукша) городской пляж в г. Славута (г. Богушевка).

Черкасская область: пляжи г. Черкассы и Багачево (г. Днепр).

Черновицкая область: пляж в г. Большой Кучуров; на 30 июля вода соответствовала нормам: пляжи в г. Черновцы, с. Бояне и с. Магала Черновицкого района.

Черниговская область: городской пляж "Золотой берег" г. Чернигов (г. Десна).

Где нельзя купаться

  • Львовская область: озеро Задорожное Стрыйского района.
  • Житомирская область: пляжи в Гидропарке в г. Житомир (г. Тетерев), пляжи в г. Звягель по ул. Богуна (г. Случ) и г. Коростень (г. Уж).
  • Николаевская область: пляжи в г. Николаев "Стрелка" (г. Ингул), "Чайка" и "Намив" (Бугский лиман).
  • Ровенская область: в пределах городского пляжа в г. Ровно (оз. Басов Кут).

Стоит отметить, что официально пляжный сезон в большинстве регионов Украины в этом году не открывали.

Напомним, ранее мы сообщали, где отдохнуть в Украине во время войны: море, горы или термальные курорты.

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