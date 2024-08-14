В Україні переважатиме антициклонічна погода: прогноз на завтра

В Україні найближчими днями погода істотно не зміниться, однак уже з 17-18 серпня варто готуватися до повернення справжньої спеки.
Про це заявила синоптик Наталка Діденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис в Telegram.
Синоптик прогнозує, що температура повітря в Україні підвищиться до +30 градусів і більше.
Зокрема, 15 серпня в країні переважатиме антициклонічна погода. Дощів не очікується по всій території України.
Протягом дня температура коливатиметься від +25 до +29 градусів, а на півдні та в Закарпатті - до +32 градусів.
У Києві 15 серпня також обіцяють суху та сонячну погоду з приємною температурою близько +26 градусів.
Однак з 17-18 серпня столицю також накриє хвиля спеки, температура підніметься до "кусючих" значень, хоча й не повинна перевищувати +38 градусів.
Декілька тижнів тому Україна зіткнулася з інтенсивною спекою. Хоча синоптики прогнозували невелике зниження температури, вони попереджали, що таке "похолодання" буде нетривалим.
Попередня хвиля спеки принесла нові рекорди. Зокрема, в Києві кілька днів поспіль спостерігались максимальні показники температури. Так, 17 липня у столиці було зафіксовано найвищу температуру для цієї дати за всю історію спостережень - +35,6 градуса.
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