В Украине будет преобладать антициклоническая погода: прогноз на завтра

Синоптик прогнозирует, что температура воздуха в Украине повысится до +30 градусов и более.

В частности, 15 августа в стране будет преобладать антициклоническая погода. Дождей не ожидается по всей территории Украины.

В течение дня температура будет колебаться от +25 до +29 градусов, а на юге и в Закарпатье - до +32 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве 15 августа также обещают сухую и солнечную погоду с приятной температурой около +26 градусов.

Однако с 17-18 августа столицу также накроет волна жары, температура поднимется до "кусачих" значений, хотя и не должна превышать +38 градусов.