В Україні переглянуть кількість чиновників, у міністрів може бути менше заступників

Кількість працівників держапарату переглянуть

За словами Корецього, держапарат в умовах війни має працювати швидше й ефективніше.

"Уряд визначив конкретні кроки для вдосконалення системи держуправління. Буде проведено комплексний аналіз - де є дублювання функцій, зайві процеси та резерви для оптимізації", - каже він.

Уряд прийняв рішення переглянути чисельність працівників ЦОВВ (центральних органів виконавчої влади України - ред.).

"Зайві вакантні посади скоротимо. Також переглянемо кількість заступників міністрів та заступників керівників ЦОВВ. Після детального аналізу буде визначено об’єктивну потребу в чисельності працівників відповідно до реального обсягу завдань і функцій держави", - пише Корецький.

Посилення цифровізації

Окремим напрямом Корецький назвав цифровізацію. Кабмін проаналізує цифрове врядування та автоматизацію внутрішніх процесів у ЦОВВ.

Прем'єр вважає, що держава не повинна витрачати час і ресурси, якщо можна використати цифрові інструменти.

Освіта держуправлінців

Корецький пообіцяв змінити підходи до професійного навчання державних службовців відповідно до сучасних потреб України. Керівники міністерств та ЦОВВ вже отримали відповідні доручення.