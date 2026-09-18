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В Україні переглянуть кількість чиновників, у міністрів може бути менше заступників

17:05 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: Прем'єр-міністр України Сергій Корецький (facebook.com/sergii.koretskyi)

Кабінет міністрів України починає процес удосконалення системи державного управління. Будуть переглянуті посади у міністерствах і відомствах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Корецького у Telegram.

Кількість працівників держапарату переглянуть

За словами Корецього, держапарат в умовах війни має працювати швидше й ефективніше.

"Уряд визначив конкретні кроки для вдосконалення системи держуправління. Буде проведено комплексний аналіз - де є дублювання функцій, зайві процеси та резерви для оптимізації", - каже він.

Уряд прийняв рішення переглянути чисельність працівників ЦОВВ (центральних органів виконавчої влади України - ред.).

"Зайві вакантні посади скоротимо. Також переглянемо кількість заступників міністрів та заступників керівників ЦОВВ. Після детального аналізу буде визначено об’єктивну потребу в чисельності працівників відповідно до реального обсягу завдань і функцій держави", - пише Корецький.

Посилення цифровізації

Окремим напрямом Корецький назвав цифровізацію. Кабмін проаналізує цифрове врядування та автоматизацію внутрішніх процесів у ЦОВВ.

Прем'єр вважає, що держава не повинна витрачати час і ресурси, якщо можна використати цифрові інструменти.

Освіта держуправлінців

Корецький пообіцяв змінити підходи до професійного навчання державних службовців відповідно до сучасних потреб України. Керівники міністерств та ЦОВВ вже отримали відповідні доручення.

Раніше РБК-Україна писало, що Кабмін розширив чинну програму страхування воєнних ризиків для бізнесу та спростив отримання компенсацій за пошкоджене або знищене майно.

Крім того, Кабінет міністрів розглядає зміни до механізму часткової компенсації вартості майна та страхових премій від воєнних ризиків.

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УкраїнаСергій Корецький