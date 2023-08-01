Україні передали дві САУ Zuzana 2 від трьох країн ЄС (фото)

"Допомога Україні - це спільні зусилля для тривалого миру, поваги до свобод і цінностей", - йдеться у заяві.

Прем'єр подякував Німеччині, Данії та Норвегії за відправку Україні словацьких САУ Zuzana 2.

Фото: Процес передачі САУ (twitter.com/LudoOdorPM)

Загалом у рамках цього спільного проєкту Сили оборони України отримають 16 самохідних 155 мм Zuzana 2.

Zuzana 2

Варто зауважити, що САУ Zuzana 2 оснащена 155-мм гарматою та здатна бити на відстань до 41 кілометра. Вона може робити до шести пострілів за хвилину або 16 пострілів за 3 хвилини.

Україна вже отримала вісім одиниць такої техніки від Словаччини.

Окрім того, Словаччина виготовить самохідні артилерійські установки Zuzana 2 для України. Контракт між країнами вже затвердили.