В Україні пенсіонерам спростили ідентифікацію для виплат. Як це зробити без походу в ПФУ

Українським пенсіонерам значно спростили отримання пенсійних виплат. Тепер вони можуть пройти ідентифікацію по відеозв'язку, не відвідуючи Пенсійний фонд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.
Для цього необхідно записатися на проходження ідентифікації у режимі відеоконференцзв’язку через вебпортал Пенсійного фонду України (ПФУ).
Що потрібно робити:
Варто зауважити, що в інтересах недієздатних осіб чи осіб, дієздатність яких обмежено, заяви подаються опікунами, піклувальниками.
Після подачі заяви на проходження ідентифікації у режимі відеоконференцзв’язку з пенсіонером зв’яжеться уповноважений працівник органу ПФУ для узгодження часу і способу проведення відеоідентифікації.
"Зазначимо, що відеоконференцзв’язок може бути проведений через одну із програмних платформ, яку обере заявник: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom. Відеоідентифікація здійснюється протягом 30 календарних днів, але не раніше 10 робочих днів із дати подання заяви (звернення)", - повідомили в Мінреінтеграції.
Цього місяця в Україні не заплановано підвищення пенсій та тарифів на комуналку. Проте деякі отримувачі субсидій можуть розраховувати на додаткові пільги для сплати за опалення, а для пенсіонерів передбачені індивідуальні надбавки.
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