В Украине пенсионерам упростили идентификацию выплат. Как это сделать без похода в ПФУ

Украинским пенсионерам значительно упростили получение пенсионных выплат. Теперь они могут пройти идентификацию по видеосвязи, не посещая Пенсионный фонд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграцию.
Для этого необходимо записаться на прохождение идентификации в режиме видеоконференцсвязи через вебпортал Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Что нужно делать:
Следует отметить, что в интересах недееспособных лиц или лиц, дееспособность которых ограничена, заявления подаются опекунами, попечителями.
После подачи заявления на прохождение идентификации в режиме видеоконференцсвязи с пенсионером свяжется уполномоченный работник органа ПФУ для согласования времени и способа проведения видеоидентификации.
"Отметим, что видеоконференцсвязь может быть проведена через одну из программных платформ, которую выберет заявитель: Google Meet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom. Видеоидентификация осуществляется в течение 30 календарных дней, но не ранее 10 рабочих дней с даты подачи заявления (обращения)", - сообщили в Минреинтеграции.
В этом месяце в Украине не запланировано повышение пенсий и тарифов на коммуналку. Однако некоторые получатели субсидий могут рассчитывать на дополнительные льготы по оплате за отопление, а для пенсионеров предусмотрены индивидуальные надбавки.
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