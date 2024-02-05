В Україні отримав підозру генерал, що керував захопленням Херсону та області

"Служба безпеки зібрала доказову базу на російського генерал-лейтенанта Якова Резанцева - командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, 24 лютого 2022 року він особисто віддав наказ підпорядкованим підрозділам російських військ на захоплення Херсонської області.

"Під його командуванням окупаційні угруповання рф вторглися до південного регіону України з території тимчасово окупованого Криму. За даними слідства, саме Резанцев наказав за будь-яку ціну захопити стратегічно важливий аеродром у Чорнобаївці", - розповіли в СБУ.

Також загарбники виконували вказівку російського генерала щодо здійснення масованих повітряних атак на цивільну інфраструктуру Херсонщини.

"Крім того, у період окупації правобережжя області Резанцев організовував масові репресії проти учасників руху опору в регіоні. За його наказом людей викрадали прямо посеред вулиці або з приватних авто під час перетину російських блокпостів", - додали у відомстві.

У такий спосіб, за даними слідства, російський посадовець виконував завдання РФ щодо поширення кремлівського режиму на півдні України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Резанцеву про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Захоплення Херсона та області

Російські війська захопили Херсон та область у лютому 2022 року під час масштабного вторгнення РФ до України. Вже у листопаді 2022 року українські війська повернули під свій контроль частину Херсонської області – Херсон та населені пункти, розташовані на правобережжі Дніпра. Міста та села, розташовані на лівобережжі Дніпра, залишаються під окупацією досі. При цьому російські війська обстрілюють правий берег, незважаючи на деокупацію.

17 листопада 2023 року українські військові заявили, що провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Завдяки чому ЗСУ вдалося закріпитися на кількох плацдармах. Наразі ЗСУ продовжують займатися розширенням цього плацдарму, а загарбники після таких дій ЗСУ почали обстрілювати і окуповане лівобережжя Херсонської області.