В Украине получил подозрение генерал, руководивший захватом Херсона и области

"Служба безопасности собрала доказательную базу на российского генерал-лейтенанта Якова Резанцева - командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа страны-агрессора", - говорится в сообщении.

В частности, 24 февраля 2022 года он лично отдал приказ подчиненным подразделениям российских войск на захват Херсонской области.

"Под его командованием оккупационные группировки РФ вторглись в южный регион Украины с территории временно оккупированного Крыма. По данным следствия, именно Резанцев приказал любой ценой захватить стратегически важный аэродром в Чернобаевке", - рассказали в СБУ.

Также захватчики выполняли указание российского генерала по осуществлению массированных воздушных атак на гражданскую инфраструктуру Херсона.

"Кроме того, в период оккупации правобережья области Резанцев организовывал массовые репрессии против участников движения сопротивления в регионе. По его приказу людей похищали прямо посреди улицы или с частных авто во время пересечения российских блокпостов", - добавили в ведомстве.

Таким образом, по данным следствия, российский чиновник выполнял задачи РФ по распространению кремлевского режима на юге Украины.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности заочно сообщили Резанцеву о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Захват Херсона и области

Российские войска захватили Херсон и область в феврале 2022 года во время масштабного вторжения РФ в Украину. Уже в ноябре 2022 года украинские войска вернули под свой контроль часть Херсонской области - Херсон и населенные пункты, расположенные на правобережье Днепра. Города и села, расположенные на левобережье Днепра, остаются под оккупацией до сих пор. При этом российские войска обстреливают правый берег несмотря на деоккупацию.

17 ноября 2023 года украинские военные заявили, что провели серию успешных действий на левом берегу Днепра Херсонской области. Благодаря чему ВСУ удалось закрепиться на нескольких плацдармах. Сейчас ВСУ продолжают заниматься расширением этого плацдарма, а захватчики после таких действий ВСУ стали обстреливать и оккупированное левобережье Херсонской области.