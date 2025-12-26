UA

Україна отримала від Швеції десятки мільйонів євро на зміцнення енергосистеми

Фото: Швеція передала кошти на відновлення пошкодженої обстрілами енергосистеми України (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Шведське агентство з міжнародного розвитку (SIDA) переказало Фонду підтримки енергетики України 63,82 млн євро. Таким чином загальний розмір допомоги від Швеції становить 203,08 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міненерго в Telegram.

З цієї суми 44,68 млн євро було перераховано на спеціальний рахунок для забезпечення ядерної безпеки.

Міненерго зазначило, що фіндопомога Швеції дозволила придбати обладнання для проєкту з розбудови розподіленої генерації. Йдеться про один з найбільш енергодефіцитних регіонів України.

"Також за кошти SIDA закуплено важливе обладнання для НЕК "Укренерго" й операторів систем розподілу Херсонської, Запорізької та Чернігівської областей", - йдеться у заяві.

Заступник Міністра енергетики Роман Андарак наголосив на важливості внеску шведських партнерів в енергетичну стійкість України.

"Завдяки цій підтримці ми не тільки відбудовуємо зруйноване ворогом, але й вводимо в експлуатацію нові генеруючі потужності", - сказав він.

Станом на четвер, 25 грудня, загальний обсяг грантових коштів у Фонді перевищив 1,521 млрд євро. Ці гроші йдуть виключно на придбання спецобладнання та запчастин, необхідних для ліквідації наслідків ворожих обстрілів.

