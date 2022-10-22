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В Україні остаточно заборонили діяльність 12 проросійських партій

Фото: в Україні остаточно заборонили діяльність 12 проросійських партій (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Україні остаточно заборонили діяльність 12 проросійських партій. Днями Касаційний адміністративний суд скасував скаргу однієї з таких політсил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Днями Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду України відхилив апеляційну скаргу "Соціалістичної партії України" і таким чином остаточно заборонив її діяльність у нашій країні. Тепер в Україні повністю заборонено діяльність вже 12 проросійських політсил", - йдеться у повідомленні.

Повний список проросійських партій, заборонених в Україні:

  • "Опозиційний блок";
  • "Соціалісти";
  • партія "Справедливості та розвитку";
  • "Наші";
  • "Держава";
  • "Партія Шарія";
  • "Блок Володимира Сальдо";
  • "Ліва опозиція";
  • "Союз лівих сил";
  • "Опозиційна платформа – За життя";
  • "Прогресивна соціалістична партія України";
  • "Соціалістична партія України".

У ході слідчих дій встановлено, що представники цих політсил брали безпосередню участь у встановленні окупаційного режиму на захоплених РФ територіях України та в організації та проведенні на цих територіях фейкових "референдумів".

З початку широкомасштабного вторгнення Росії за фактами діяльності їхніх функціонерів слідчі порушили понад 80 справ, у тому числі стосовно депутатів рад різного рівня.

Деякі з фігурантів ховаються від правосуддя в РФ.

Раніше РБК-Україна публікувало імена політиків, які зрадили Україну і стали на бік Росії.

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