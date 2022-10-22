В Україні остаточно заборонили діяльність 12 проросійських партій

"Днями Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду України відхилив апеляційну скаргу "Соціалістичної партії України" і таким чином остаточно заборонив її діяльність у нашій країні. Тепер в Україні повністю заборонено діяльність вже 12 проросійських політсил", - йдеться у повідомленні.

Повний список проросійських партій, заборонених в Україні:

"Опозиційний блок";

"Соціалісти";

партія "Справедливості та розвитку";

"Наші";

"Держава";

"Партія Шарія";

"Блок Володимира Сальдо";

"Ліва опозиція";

"Союз лівих сил";

"Опозиційна платформа – За життя";

"Прогресивна соціалістична партія України";

"Соціалістична партія України".

У ході слідчих дій встановлено, що представники цих політсил брали безпосередню участь у встановленні окупаційного режиму на захоплених РФ територіях України та в організації та проведенні на цих територіях фейкових "референдумів".

З початку широкомасштабного вторгнення Росії за фактами діяльності їхніх функціонерів слідчі порушили понад 80 справ, у тому числі стосовно депутатів рад різного рівня.

Деякі з фігурантів ховаються від правосуддя в РФ.