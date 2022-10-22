В Украине окончательно запретили деятельность 12 пророссийских партий

"На днях Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины отклонил апелляционную жалобу "Социалистической партии Украины" и таким образом окончательно запретил ее деятельность в нашей стране. Теперь в Украине полностью запрещена деятельность уже 12 пророссийских политсил", - говорится в сообщении.

Полный список пророссийских партий, запрещенных в Украине:

"Оппозиционный блок";

"Социалисты";

партия "Справедливости и развития";

"Наши";

"Государство";

"Партия Шария";

"Блок Владимира Сальдо";

"Левая оппозиция";

"Союз левых сил";

"Оппозиционная платформа - За жизнь";

"Прогрессивная социалистическая партия Украины";

"Социалистическая партия Украины".

В ходе следственных действий установлено, что представители этих политсил принимали непосредственное участие в установлении оккупационного режима на захваченных РФ территориях Украины и в организации и проведении на этих территориях фейковых "референдумов".

С начала широкомасштабного вторжения России по фактам деятельности их функционеров следователи открыли более 80 дел, в том числе в отношении депутатов советов разного уровня.

Некоторые из фигурантов скрываются от правосудия на территории РФ.