В Україні ОСББ, лікарні та школи вже отримали мільйон LED-ламп в обмін на лампи накалювання

В Україні ОСББ, медичні заклади, школи та заклади культури обміняли понад 1 мільйон ламп за програмою обміну ламп розжарювання на LED.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

Станом на 16 жовтня було зроблено замовлення та обмін у відділеннях "Укрпошти" більше мільйона енергозберігаючих ламп.

Всього, з початку дії програми з лютого громадяни обміняли вже більше 20 млн ламп.

"Тих же, хто ще не встиг долучитись до обміну старих ламп на нові світлодіодні, закликаємо не зволікати. Адже зима вже близько. І розумне використання енергоресурсів знову стає максимально актуальним питанням для стабільної роботи української енергосистеми", - зазначили в Мінекокноміки.

Як підрахували фахівці, перехід на сучасний тип ламп дозволить знизити споживання електроенергії на 7-10% в моменти пікового навантаження. Це допоможе суттєво скоротити дефіцит електроенергії в системі.

Всі юридичні особи можуть обміняти:

по 3 лампи на 10 кв. метрів в аудиторіях, процедурних палатах, приміщеннях житлового фонду управителя багатоквартирного будинку, ОСББ;

по 2 лампи на 10 кв. метрів для місць загального користування.

Для обміну старих ламп розжарювання на LED-лампи, необхідно відправити запит на потребу отримання LED-ламп через портал Дія та виконати такі кроки:

авторизуватися на порталі Дія за допомогою КЕП юридичної особи;

перевірити інформацію щодо підприємства;

перейти у розділ - Послуги та вибрати Обмін лампочок та почати заповнення запиту на потребу;

вказати площу в калькуляторі, щоб побачити ліміт і в рамках ліміту вибрати кількість і типи ламп;

поставити відмітку про згоду здачі такої самої кількості ламп розжарювання;

вказати місцезнаходження організації;

перевірити та підтвердити дані щодо сформованого запиту;

підписати запит на потребу КЕПом юридичної особи.

Протягом тижня представники "Укрпошти" зв’яжуться за вказаним номером телефона та нададуть подальші інструкції для отримання енергоощадних ламп.

Програма обміну ламп

Нагадаємо, в Україні з січня кожному мешканцю надали можливість обміняти лампи розжарювання на LED-лампи. Таку програму запровадили задля економії електроенергії на тлі постійних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі нашої країни.

Українці через портал "Дія" вже обміняли понад 20 млн старих ламп.

11 серпня Кабінет міністрів розширив програму обміну ламп.

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