В Украине обновили условия для получения гражданства: что изменилось

В Украине обновили условия получения гражданства. Теперь подаваемые должны сдать два экзамена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства образования и науки Украины.

"Подробнее алгоритм и условия проведения экзамена мы опубликуем после принятия и внедрения ряда приказов, положений, организационных мероприятий", - сообщили в министерстве.

"Отныне лица, желающие получить гражданство Украины, должны сдать экзамены по основам Конституции Украины и истории Украины", - сообщили в МОН.

Напомним, что в марте прошлого года Верховная рада приняла закон, что как условие принятия в гражданство добавляется сдача экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и тест на уровень владения государственным языком.

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