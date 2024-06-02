В Украине обновили условия для получения гражданства: что изменилось
В Украине обновили условия получения гражданства. Теперь подаваемые должны сдать два экзамена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства образования и науки Украины.
"Отныне лица, желающие получить гражданство Украины, должны сдать экзамены по основам Конституции Украины и истории Украины", - сообщили в МОН.
Это решение в частности касается:
- иностранцев;
- лиц без гражданства;
- тех, кто получил гражданство, но имеет право в течение двух лет сдать экзамен (это связано с отсрочкой в связи с прохождением военной службы по контракту, выдающихся заслуг перед Украиной и т.п.).
Особенности регистрации и сдачи экзаменов:
- для регистрации необходимо создать электронный кабинет и подать заявку в электронной форме,
- экзамен будет состоять из двух частей и будет проводиться комплексно в течение одной сессии в форме тестирования (20 задач по основам Конституции Украины и 25 задач по истории Украины).
"Подробнее алгоритм и условия проведения экзамена мы опубликуем после принятия и внедрения ряда приказов, положений, организационных мероприятий", - сообщили в министерстве.
Напомним, что в марте прошлого года Верховная рада приняла закон, что как условие принятия в гражданство добавляется сдача экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и тест на уровень владения государственным языком.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.